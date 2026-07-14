В Турции туриста нашли мертвым в автодоме

После осмотра места происшествия тело погибшего было доставлено в Институт судебной медицины Шанлыурфы для проведения вскрытия. Причину смерти установят по итогам судебно-медицинской экспертизы. По факту произошедшего турецкие правоохранительные органы начали расследование.