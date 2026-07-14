В Турции туриста нашли мертвым в автодоме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В турецкой провинции Шанлыурфа на парковке торгового центра в автодоме найдено тело гражданина Швейцарии Александера Йоханнеса Моора.
- Турецкие правоохранительные органы начали расследование, причину смерти установят по итогам судебно-медицинской экспертизы.
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Гражданин Швейцарии, приехавший в Турцию как турист, был найден мертвым в автодоме на парковке торгового центра в турецкой провинции Шанлыурфа, сообщила газета Cumhuriyet.
"Прибывшие на место медики констатировали смерть 47-летнего гражданина Швейцарии Александера Йоханнеса Моора", - сообщает издание.
По данным газеты, Моор прибыл в Турцию вместе с семьей в автодоме. Пока его родственники отправились осматривать достопримечательности Шанлыурфы, он остался в автомобиле. Вернувшись вечером, члены семьи обнаружили мужчину без признаков жизни и вызвали экстренные службы.
После осмотра места происшествия тело погибшего было доставлено в Институт судебной медицины Шанлыурфы для проведения вскрытия. Причину смерти установят по итогам судебно-медицинской экспертизы. По факту произошедшего турецкие правоохранительные органы начали расследование.
Шанлыурфа - один из крупнейших городов юго-востока Турции, известный историческими и религиозными достопримечательностями, включая археологический комплекс Гебекли-Тепе. Ежегодно регион посещают тысячи иностранных туристов.
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