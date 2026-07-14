Жителя Тулы, пугавшего маской дьявола людей на Пасху, отправили на лечение

Маска жителя Тулы, в которой он кричал "Христо Воскресе" и пугал людей. Архивное фото

Маска жителя Тулы, в которой он кричал "Христо Воскресе" и пугал людей

Краткий пересказ от РИА ИИ В отношении 34-летнего жителя Тулы было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий после его действий во время пасхального крестного хода.

Мужчина был освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Врачи-психиатры установили, что подсудимый страдает заболеванием, лишающим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Жителя Тульской области, пугавшего участников пасхального крестного хода маской дьявола, сочли психически больным и отправили на принудительное лечение, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

СУСК по Тульской области в апреле возбудило уголовное дело по части 2 статьи 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" в отношении 34-летнего жителя Тулы, который в ночь на 12 апреля во время пасхального крестного хода у храма в поселке Михайловский надел маску, изображающую лик демонического существа.

"Постановлением мирового судьи от 13.07.2026 мужчина освобожден от уголовной ответственности, и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - информирует пресс-служба.

Сообщается, что мужчину осмотрели врачи-психиатры. Они установили, что подсудимый страдал и страдает заболеванием, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Пресс-служба судов уточняет: в ходе рассмотрения дела установлено, что мужчина был в маске с ликом "Сатаны*" и демонстрировал пренебрежительное отношение к посетителям и работникам религиозного храма по мотивам религиозной ненависти.

Он также публично выкрикивал фразы, оскорбляющие религиозные чувства верующих.