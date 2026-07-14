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Жителя Тулы, пугавшего маской дьявола людей на Пасху, отправили на лечение - РИА Новости, 14.07.2026
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22:21 14.07.2026
Жителя Тулы, пугавшего маской дьявола людей на Пасху, отправили на лечение

В Туле пугавшего маской дьявола людей мужчину отправили на лечение к психиатру

© Фото : Управление МВД России по Тульской областиМаска жителя Тулы, в которой он кричал "Христо Воскресе" и пугал людей
Маска жителя Тулы, в которой он кричал Христо Воскресе и пугал людей - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Управление МВД России по Тульской области
Маска жителя Тулы, в которой он кричал "Христо Воскресе" и пугал людей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отношении 34-летнего жителя Тулы было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий после его действий во время пасхального крестного хода.
  • Мужчина был освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
  • Врачи-психиатры установили, что подсудимый страдает заболеванием, лишающим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Жителя Тульской области, пугавшего участников пасхального крестного хода маской дьявола, сочли психически больным и отправили на принудительное лечение, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
СУСК по Тульской области в апреле возбудило уголовное дело по части 2 статьи 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" в отношении 34-летнего жителя Тулы, который в ночь на 12 апреля во время пасхального крестного хода у храма в поселке Михайловский надел маску, изображающую лик демонического существа.
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"Постановлением мирового судьи от 13.07.2026 мужчина освобожден от уголовной ответственности, и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - информирует пресс-служба.
Сообщается, что мужчину осмотрели врачи-психиатры. Они установили, что подсудимый страдал и страдает заболеванием, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Пресс-служба судов уточняет: в ходе рассмотрения дела установлено, что мужчина был в маске с ликом "Сатаны*" и демонстрировал пренебрежительное отношение к посетителям и работникам религиозного храма по мотивам религиозной ненависти.
Он также публично выкрикивал фразы, оскорбляющие религиозные чувства верующих.
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* движение признано экстремистским и запрещено на территории России.
 
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