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Цена нефти Brent поднялась выше 86 долларов за баррель - РИА Новости, 14.07.2026
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11:28 14.07.2026
Цена нефти Brent поднялась выше 86 долларов за баррель

Цена нефти Brent впервые с 12 июня поднялась выше 86 долларов за баррель

© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Hasan Jamali
Добыча нефти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть растут более чем на 3%.
  • Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 12 июня поднялась выше 86 долларов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут более чем на 3% во вторник, при этом стоимость одного барреля марки Brent впервые с 12 июня поднялась выше 86 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.32 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,28% относительно предыдущего закрытия - до 86,03 долларов за баррель, показатель впервые с 12 июня поднялся выше 86 долларов.
Августовские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 3,26% - до 80,69 доллара за баррель. Котировки WTI превысили 80 долларов за баррель впервые с 16 июня.
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ЭкономикаBrentWTI (нефть)
 
 
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