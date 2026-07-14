Цена нефти Brent поднялась выше 86 долларов за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть растут более чем на 3%.
- Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 12 июня поднялась выше 86 долларов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут более чем на 3% во вторник, при этом стоимость одного барреля марки Brent впервые с 12 июня поднялась выше 86 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.32 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,28% относительно предыдущего закрытия - до 86,03 долларов за баррель, показатель впервые с 12 июня поднялся выше 86 долларов.
Августовские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 3,26% - до 80,69 доллара за баррель. Котировки WTI превысили 80 долларов за баррель впервые с 16 июня.