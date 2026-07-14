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Цена на нефть Brent поднималась выше 85 долларов за баррель - РИА Новости, 14.07.2026
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06:17 14.07.2026
Цена на нефть Brent поднималась выше 85 долларов за баррель

Цена нефти Brent ночью поднималась выше 85 долларов за баррель

© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Hasan Jamali
Добыча нефти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость нефти марки Brent поднималась выше 85 долларов за баррель.
  • По состоянию на 6.07 мск цена нефти марки Brent составляла 84,54 доллара за баррель, показав рост на 1,49% по сравнению с предыдущим закрытием.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднималась выше 85 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 3.15 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигала 85,41 доллара за баррель. По состоянию на 6.07 мск цена Brent откатилась до 84,54 доллара, демонстрируя рост на 1,49% по сравнению с предыдущим закрытием.
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