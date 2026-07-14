Цена на нефть Brent поднималась выше 85 долларов за баррель

По состоянию на 3.15 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигала 85,41 доллара за баррель. По состоянию на 6.07 мск цена Brent откатилась до 84,54 доллара, демонстрируя рост на 1,49% по сравнению с предыдущим закрытием.