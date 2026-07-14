Цена на нефть Brent поднималась выше 85 долларов за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стоимость нефти марки Brent поднималась выше 85 долларов за баррель.
- По состоянию на 6.07 мск цена нефти марки Brent составляла 84,54 доллара за баррель, показав рост на 1,49% по сравнению с предыдущим закрытием.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднималась выше 85 долларов за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 3.15 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигала 85,41 доллара за баррель. По состоянию на 6.07 мск цена Brent откатилась до 84,54 доллара, демонстрируя рост на 1,49% по сравнению с предыдущим закрытием.