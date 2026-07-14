ЦБ ожидает, что меры правительства нормализуют ситуацию на рынке топлива

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Банк России не может не обращать внимание на стоимость топлива и инфляционные ожидания, заявил зампредседатель ЦБ Алексей Заботкин.

Как отмечал заместитель председателя правительства Александр Новак , в России из-за изменений в логистике появились перебои с поставками топлива. Кабинет министров в ответ ввел несколько мер, в том числе запретил экспортировать бензин и предоставил налоговые стимулы для импорта и роста внутреннего производства.