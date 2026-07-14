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ЦБ ожидает, что меры правительства нормализуют ситуацию на рынке топлива - РИА Новости, 14.07.2026
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11:24 14.07.2026 (обновлено: 12:50 14.07.2026)
ЦБ ожидает, что меры правительства нормализуют ситуацию на рынке топлива

Заботкин: ЦБ не вправе закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральный банк России не может игнорировать цены на топливо и инфляционные ожидания.
  • Банк России ожидает, что меры правительства помогут нормализовать ситуацию на топливном рынке.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Банк России не может не обращать внимание на стоимость топлива и инфляционные ожидания, заявил зампредседатель ЦБ Алексей Заботкин.
"Закрыть глаза" на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке", — приводятся его слова в сообщении в Telegram-канале регулятора.
Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал об ожиданиях бизнеса. По его словам повышение ключевой ставки в текущей обстановке стало бы неверным решением.
Как отмечал заместитель председателя правительства Александр Новак , в России из-за изменений в логистике появились перебои с поставками топлива. Кабинет министров в ответ ввел несколько мер, в том числе запретил экспортировать бензин и предоставил налоговые стимулы для импорта и роста внутреннего производства.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Шохин призвал не повышать ключевую ставку из-за ситуации с топливом
13 июля, 12:00
 
ЭкономикаРоссияАлексей ЗаботкинАлександр ШохинАлександр НовакЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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