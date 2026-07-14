ЦБ ожидает, что меры правительства нормализуют ситуацию на рынке топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральный банк России не может игнорировать цены на топливо и инфляционные ожидания.
- Банк России ожидает, что меры правительства помогут нормализовать ситуацию на топливном рынке.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Банк России не может не обращать внимание на стоимость топлива и инфляционные ожидания, заявил зампредседатель ЦБ Алексей Заботкин.
"Закрыть глаза" на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке", — приводятся его слова в сообщении в Telegram-канале регулятора.
Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал об ожиданиях бизнеса. По его словам повышение ключевой ставки в текущей обстановке стало бы неверным решением.
Как отмечал заместитель председателя правительства Александр Новак , в России из-за изменений в логистике появились перебои с поставками топлива. Кабинет министров в ответ ввел несколько мер, в том числе запретил экспортировать бензин и предоставил налоговые стимулы для импорта и роста внутреннего производства.