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Экс-звезда "Арсенала" Троссард перейдет в "Бешикташ" - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
16:16 14.07.2026 (обновлено: 16:19 14.07.2026)
Экс-звезда "Арсенала" Троссард перейдет в "Бешикташ"

"Бешикташ" объявил о переходе игрока сборной Бельгии Леандро Троссарда

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгрок сборной Бельгии Леандро Троссард
Игрок сборной Бельгии Леандро Троссард - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Игрок сборной Бельгии Леандро Троссард . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник английского "Арсенала" и сборной Бельгии Леандро Троссард продолжит карьеру в "Бешикташе".
  • Он в вторник прибудет в Стамбул для медицинского осмотра и завершения трансферного процесса.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Футболист английского "Арсенала" и сборной Бельгии Леандро Троссард продолжит карьеру в "Бешикташе", сообщается на сайте турецкого клуба.
Сообщается, что полузащитник во вторник прибудет в Стамбул для медицинского осмотра и завершения трансферного процесса.
Троссарду 31 год. В минувшем сезоне он забил восемь мячей в 50 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. На его счету 14 голов в 57 играх за национальную команду.
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