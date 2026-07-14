Экс-звезда "Арсенала" Троссард перейдет в "Бешикташ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник английского "Арсенала" и сборной Бельгии Леандро Троссард продолжит карьеру в "Бешикташе".
- Он в вторник прибудет в Стамбул для медицинского осмотра и завершения трансферного процесса.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Футболист английского "Арсенала" и сборной Бельгии Леандро Троссард продолжит карьеру в "Бешикташе", сообщается на сайте турецкого клуба.
Сообщается, что полузащитник во вторник прибудет в Стамбул для медицинского осмотра и завершения трансферного процесса.
Троссарду 31 год. В минувшем сезоне он забил восемь мячей в 50 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. На его счету 14 голов в 57 играх за национальную команду.