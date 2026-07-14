Львова-Белова предложила нормативно закрепить понятие травли

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила нормативно закрепить в России понятие травли, говорится в докладе омбудсмена, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.

В своем докладе о деятельности за 2025 год детский омбудсмен по итогам анализа ситуации с соблюдением прав детей в РФ дала ряд рекомендаций федеральным и региональным органам власти, а также уполномоченным по правам ребенка в регионах.