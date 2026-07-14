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Львова-Белова предложила нормативно закрепить понятие травли - РИА Новости, 14.07.2026
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10:41 14.07.2026
Львова-Белова предложила нормативно закрепить понятие травли

Львова-Белова предложила нормативно закрепить в РФ понятие травли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила нормативно закрепить в России понятие травли.
  • Она призвала разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зафиксированным случаям травли в образовательных организациях.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила нормативно закрепить в России понятие травли, говорится в докладе омбудсмена, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.
В своем докладе о деятельности за 2025 год детский омбудсмен по итогам анализа ситуации с соблюдением прав детей в РФ дала ряд рекомендаций федеральным и региональным органам власти, а также уполномоченным по правам ребенка в регионах.
"Правительству РФ: нормативно закрепить понятие травли, учитывающее всех возможных участников данного процесса", - говорится в тексте доклада, с которым ознакомилось РИА Новости.
Кроме того, Львова-Белова призвала разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зафиксированным случаям травли в образовательных организациях.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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