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Закон позволит Трампу отменять санкции против России в интересах США - РИА Новости, 14.07.2026
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23:56 14.07.2026
Закон позволит Трампу отменять санкции против России в интересах США

Проект о санкциях против РФ позволит Трампу отменять их действие в интересах США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый законопроект о санкциях против России позволяет президенту США отменять их действие, если это отвечает национальным интересам США.
  • Перед тем как отказаться от применения санкций, президент обязан направить в конгресс официальное письменное подтверждение и отчет с изложением оснований для такого шага.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Новый законопроект о санкциях против РФ позволяет президенту США Дональду Трампу отменять их действие, если это отвечает национальным интересам США, следует из текста законопроекта в распоряжении РИА Новости.
«
"Президент вправе, с учетом положений подраздела (b), отказаться от применения любого санкционного положения в отношении иностранного лица, любого ограничения в отношении лица или любой пошлины, предусмотренных настоящим разделом", - говорится в документе.
При этом президент обязан предварительно направить в конгресс официальное письменное подтверждение, а также отчет с изложением оснований для такого шага.
Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.
На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
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