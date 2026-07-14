Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана, утверждает Axios

"Президент Трамп в ходе телефонного разговора в четверг (9 июля – ред.) заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Израилю следует начать передислокацию своих сил из Сирии, и призвал его сделать то же самое в Ливане", - пишет портал.

"Они (Сирия - ред.) не хотят, чтобы вы там находились. Вам следует передислоцироваться", - передает один из источников слова Трампа во время разговора с Нетаньяху.

При этом собеседник издания добавил, что это требование Трампа в равной степени относится и к Ливану.

В канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что глава правительства, в свою очередь, указал на необходимость создания зон безопасности вдоль границ страны, отмечается в публикации.

Представители Ливана и Израиля в конце июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Оно среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана. При этом израильская боевая авиация совершает маневры над разными частями Ливана, в том числе над восточными, центральными и южными районами страны.