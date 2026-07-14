Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана, утверждает Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп призвал Нетаньяху начать вывод войск из Сирии и Ливана.
- Он заявил, что нахождение израильской армии на сирийской территории провоцирует излишнюю напряженность и может привести к опасной эскалации.
- В канцелярии премьера Израиля ответили, что глава правительства указал на необходимость создания зон безопасности вдоль границ страны.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод войск из Сирии и Ливана во избежание дальнейшей эскалации в регионе, сообщает портал Axios по ссылкой на американских и израильских чиновников.
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"Президент Трамп в ходе телефонного разговора в четверг (9 июля – ред.) заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Израилю следует начать передислокацию своих сил из Сирии, и призвал его сделать то же самое в Ливане", - пишет портал.
Телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся всего через день после того, как Трамп встретился с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа на полях саммита НАТО в Турции. Как сообщает портал, Трамп указал Нетаньяху на то, что нахождение израильской армии на сирийской территории провоцирует излишнюю напряженность и может привести к опасной эскалации.
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"Они (Сирия - ред.) не хотят, чтобы вы там находились. Вам следует передислоцироваться", - передает один из источников слова Трампа во время разговора с Нетаньяху.
При этом собеседник издания добавил, что это требование Трампа в равной степени относится и к Ливану.
В канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что глава правительства, в свою очередь, указал на необходимость создания зон безопасности вдоль границ страны, отмечается в публикации.
Представители Ливана и Израиля в конце июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Оно среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана. При этом израильская боевая авиация совершает маневры над разными частями Ливана, в том числе над восточными, центральными и южными районами страны.
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16 апреля, 18:42