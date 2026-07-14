Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что не жалеет о снятии морской блокады с Ирана, так как хотел дать Тегерану шанс заключить сделку.

Центральное командование Пентагона заявило о снятии морской блокады с портов Ирана и прибрежных зон по приказу Трампа.

Трамп заявил о повторном введении морской блокады в отношении Ирана после серии ударов по стране со стороны американских военных.

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не жалеет о снятии ранее морской блокады с Ирана, поскольку Вашингтон таким образом давал Тегерану шанс заключить сделку.

Центральное командование Пентагона в июне заявило, что силы США по приказу Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон. Вскоре глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о снятии Штатами ограничения на экспорт иранской нефти, разморозке ряда активов, запуске плана восстановления Ирана.

"Нет, я дал им (Ирану - ред.) шанс. Я хотел дать им шанс заключить сделку", - сказал Трамп в ответ на вопрос, не сожалеет ли он об отмене морской блокады и предоставлении санкционных послаблений.

Американский лидер утверждает, что еще два дня назад соглашение было фактически достигнуто. По его словам, Тегеран совершил большую ошибку, якобы начав удары.

Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.

На прошлой неделе американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.