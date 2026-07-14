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Трамп заявил, что не жалеет о снятии ранее морской блокады с Ирана - РИА Новости, 14.07.2026
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19:47 14.07.2026

Трамп заявил, что не жалеет о снятии ранее морской блокады с Ирана

© REUTERS / Umit BektasПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что не жалеет о снятии морской блокады с Ирана, так как хотел дать Тегерану шанс заключить сделку.
  • Центральное командование Пентагона заявило о снятии морской блокады с портов Ирана и прибрежных зон по приказу Трампа.
  • Трамп заявил о повторном введении морской блокады в отношении Ирана после серии ударов по стране со стороны американских военных.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не жалеет о снятии ранее морской блокады с Ирана, поскольку Вашингтон таким образом давал Тегерану шанс заключить сделку.
Центральное командование Пентагона в июне заявило, что силы США по приказу Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон. Вскоре глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о снятии Штатами ограничения на экспорт иранской нефти, разморозке ряда активов, запуске плана восстановления Ирана.
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"Нет, я дал им (Ирану - ред.) шанс. Я хотел дать им шанс заключить сделку", - сказал Трамп в ответ на вопрос, не сожалеет ли он об отмене морской блокады и предоставлении санкционных послаблений.
Американский лидер утверждает, что еще два дня назад соглашение было фактически достигнуто. По его словам, Тегеран совершил большую ошибку, якобы начав удары.
Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.
На прошлой неделе американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар.
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