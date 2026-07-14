Трамп рассказал, почему отказался от сбора за проход через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил о намерении взимать 20%-й сбор со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузском проливе.
- Лидеры ближневосточных стран выступили с предложением инвестировать миллиарды долларов в США.
- Трамп отказался от идеи взимания пошлины и заявил о планах заключить с странами Персидского залива крупные торговые и инвестиционные соглашения.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отказаться от идеи взимания 20%-й пошлины за защиту Ормузского пролива после звонков от лидеров ближневосточных монархий.
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"Мне звонили разные люди из разных стран, короли и эмиры… и они сказали: "Мы бы хотели сделать это по-другому. Мы бы хотели инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме.
Однако уже на следующий день, во вторник, американский лидер сообщил, что отказался от этой идеи, объявив, что вместо пошлины за проход судов через Ормузский пролив США заключат со странами Персидского залива крупные торговые и инвестиционные соглашения.
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