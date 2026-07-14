Трамп рассказал, почему отказался от сбора за проход через Ормузский пролив

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"Мне звонили разные люди из разных стран, короли и эмиры… и они сказали: "Мы бы хотели сделать это по-другому. Мы бы хотели инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме.