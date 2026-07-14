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Трамп рассказал, почему отказался от сбора за проход через Ормузский пролив - РИА Новости, 14.07.2026
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19:43 14.07.2026 (обновлено: 20:58 14.07.2026)
Трамп рассказал, почему отказался от сбора за проход через Ормузский пролив

Трамп заявил, что отменил сбор в 20% в Ормузе после звонков арабских монархов

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме. 14 июля 2026
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме. 14 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил о намерении взимать 20%-й сбор со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузском проливе.
  • Лидеры ближневосточных стран выступили с предложением инвестировать миллиарды долларов в США.
  • Трамп отказался от идеи взимания пошлины и заявил о планах заключить с странами Персидского залива крупные торговые и инвестиционные соглашения.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отказаться от идеи взимания 20%-й пошлины за защиту Ормузского пролива после звонков от лидеров ближневосточных монархий.
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"Мне звонили разные люди из разных стран, короли и эмиры… и они сказали: "Мы бы хотели сделать это по-другому. Мы бы хотели инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме.
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Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Он также добавил, что Штаты намерены взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе.
Однако уже на следующий день, во вторник, американский лидер сообщил, что отказался от этой идеи, объявив, что вместо пошлины за проход судов через Ормузский пролив США заключат со странами Персидского залива крупные торговые и инвестиционные соглашения.
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