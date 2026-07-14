Трамп считает, что проект Грэма* о санкциях против России может быть принят

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России.
- Законопроект продвигал недавно ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм*, который внесен РФ в перечень террористов и экстремистов.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент СЩА Дональд Трамп заявил во вторник, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал недавно ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм*
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"Это в честь Линдси*. Это его (законопроект – ред.). Он хотел этого больше всего, и есть хорошая вероятность того, что это будет сделано", - сказал Трамп журналистам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России