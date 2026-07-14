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Трамп считает, что проект Грэма* о санкциях против России может быть принят - РИА Новости, 14.07.2026
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19:36 14.07.2026 (обновлено: 20:58 14.07.2026)
Трамп считает, что проект Грэма* о санкциях против России может быть принят

Трамп: законопроект Грэма о новых санкциях против России может быть принят

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России.
  • Законопроект продвигал недавно ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм*, который внесен РФ в перечень террористов и экстремистов.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент СЩА Дональд Трамп заявил во вторник, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал недавно ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм*
«
"Это в честь Линдси*. Это его (законопроект – ред.). Он хотел этого больше всего, и есть хорошая вероятность того, что это будет сделано", - сказал Трамп журналистам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Трамп поддержит санкции против России, которые продвигал Грэм*, сообщил CNN
13 июля, 23:09
 
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