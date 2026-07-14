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Проект о санкциях против России находится на рассмотрении, заявил Трамп - РИА Новости, 14.07.2026
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19:29 14.07.2026 (обновлено: 20:25 14.07.2026)
Проект о санкциях против России находится на рассмотрении, заявил Трамп

Трамп: проект о введении санкций против РФ по-прежнему находится на рассмотрении

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что законопроект о введении санкций против России по-прежнему находится на рассмотрении администрации.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент СЩА Дональд Трамп заявил во вторник, что законопроект о введении санкций против России по-прежнему находится на рассмотрении администрации.
«
"Мы рассматриваем его", - сказал Трамп журналистам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Трамп поддержит санкции против России, которые продвигал Грэм*, сообщил CNN
13 июля, 23:09
 
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