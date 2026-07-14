Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что законопроект о введении санкций против России по-прежнему находится на рассмотрении администрации.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент СЩА Дональд Трамп заявил во вторник, что законопроект о введении санкций против России по-прежнему находится на рассмотрении администрации.
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"Мы рассматриваем его", - сказал Трамп журналистам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.