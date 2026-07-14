Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что ФБР впустую тратит время, выясняя обстоятельства смерти сенатора Линдси Грэма*.

Трамп признался, что не знает причин, по которым ФБР занимается обстоятельствами смерти Грэма*.

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ФБР впустую тратит время, выясняя обстоятельства смерти сенатора Линдси Грэма*.

"Я думаю, ФБР тратит время впустую, если занимается этим", - сказал Трамп журналистам.

Он признался, что не знает причин, по которым ФБР занимается обстоятельствами смерти Грэма*.

"Я не знаю, почему. Думаю, вам известно, что у него была проблема. И у его отца была очень схожая проблема, как вы знаете", - добавил Трамп.

Офис Грэма* 12 июля сообщал, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины.