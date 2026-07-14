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Трамп: ФБР тратит время впустую, выясняя обстоятельства смерти Грэма* - РИА Новости, 14.07.2026
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19:13 14.07.2026 (обновлено: 19:25 14.07.2026)
Трамп: ФБР тратит время впустую, выясняя обстоятельства смерти Грэма*

Трамп: ФБР тратит время впустую, выясняя обстоятельства смерти сенатора Грэма

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что ФБР впустую тратит время, выясняя обстоятельства смерти сенатора Линдси Грэма*.
  • Трамп признался, что не знает причин, по которым ФБР занимается обстоятельствами смерти Грэма*.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ФБР впустую тратит время, выясняя обстоятельства смерти сенатора Линдси Грэма*.
"Я думаю, ФБР тратит время впустую, если занимается этим", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. 14 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Трамп заявил, что скоро примет решение по законопроекту Грэма*
Вчера, 01:16
Он признался, что не знает причин, по которым ФБР занимается обстоятельствами смерти Грэма*.
"Я не знаю, почему. Думаю, вам известно, что у него была проблема. И у его отца была очень схожая проблема, как вы знаете", - добавил Трамп.
Офис Грэма* 12 июля сообщал, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
В Киеве признали, что смерть Грэма* может ухудшить положение Украины
13 июля, 19:00
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
 
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