СМИ: Трамп хочет ввести сбор за проход грузов через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп добивается введения 20-процентного сбора за проход грузов через Ормузский пролив.
- Детали механизма взимания сбора пока прорабатываются, неясно, как будет действовать такая система и проводил ли Вашингтон консультации со странами Персидского залива.
- Инициатива противоречит недавним заявлениям вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио о том, что международные водные пути должны быть свободны от сборов.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уже несколько месяцев добивается введения 20-процентного сбора за проход грузов через Ормузский пролив и теперь всерьез настроен реализовать эту инициативу, утверждает портал Semafor со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
"Именно этого он всегда и хотел, но люди пытались его отговорить. Для него это всегда было инстинктивным решением, и теперь он просто вернулся к этой идее", - заявил собеседник издания на условиях анонимности.
По данным Semafor, детали механизма взимания сбора пока прорабатываются. На текущий момент неясно, как именно будет действовать такая система и проводил ли Вашингтон консультации со странами Персидского залива.
Как отмечает портал, инициатива противоречит недавним заявлениям вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Вэнс отмечал, что международные водные пути должны быть свободны от сборов, а Рубио ранее присоединился к заявлению Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива против любых сборов и попыток установить контроль над проливом.
В понедельник Трамп заявил, что США намерены контролировать судоходство в Ормузском проливе и получать в качестве компенсации за обеспечение его безопасности 20% стоимости перевозимых грузов. Через пролив проходит около четверти мировых морских поставок нефти и порядка 20% поставок сжиженного природного газа.