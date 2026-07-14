США не смогут победить в конфликте с Ираном, заявил Пушков

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп принял решение победить в войне на Среднем Востоке, хотя, по мнению сенатора, победить в ней невозможно.

Пушков отметил, что международная критика войны против Ирана нарастает, а заявления Трампа о нейтрализации военного потенциала Ирана звучат неубедительно.

После заявления Трампа о восстановлении американской блокады Ормузского пролива цены на нефть в США подскочили на 9% за 2 часа.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп очевидно принял решение победить в очередной войне на Среднем Востоке, в которой, как показали Ирак и Афганистан, победить невозможно, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя последние события в ситуации между Соединенными Штатами и Ираном.

Трамп уведомил конгресс, что США официально находятся в состоянии войны с Ираном... Очевидно, что Трамп принял решение победить в очередной войне на Среднем Востоке, в которой, как показали Ирак и Афганистан, победить невозможно", - написал сенатор в своем Telegram-канале

Пушков отметил, что международная критика войны против Ирана нарастает.

"Тем более, что неоднократные заявления Трампа о нейтрализации военного потенциала Ирана звучат неубедительно: Иран продолжает отвечать на американские удары и атаковать судна, не получившие от Тегерана разрешения на проход через Ормузский пролив", - подчеркнул он.

При этом в самих США, после заявления Трампа о восстановлении американской блокады Ормузского пролива, цены на нефть всего за 2 часа подскочили на 9%, написал законодатель.