США не смогут победить в конфликте с Ираном, заявил Пушков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп принял решение победить в войне на Среднем Востоке, хотя, по мнению сенатора, победить в ней невозможно.
- Пушков отметил, что международная критика войны против Ирана нарастает, а заявления Трампа о нейтрализации военного потенциала Ирана звучат неубедительно.
- После заявления Трампа о восстановлении американской блокады Ормузского пролива цены на нефть в США подскочили на 9% за 2 часа.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп очевидно принял решение победить в очередной войне на Среднем Востоке, в которой, как показали Ирак и Афганистан, победить невозможно, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя последние события в ситуации между Соединенными Штатами и Ираном.
"Трамп уведомил конгресс, что США официально находятся в состоянии войны с Ираном... Очевидно, что Трамп принял решение победить в очередной войне на Среднем Востоке, в которой, как показали Ирак и Афганистан, победить невозможно", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что международная критика войны против Ирана нарастает.
"Тем более, что неоднократные заявления Трампа о нейтрализации военного потенциала Ирана звучат неубедительно: Иран продолжает отвечать на американские удары и атаковать судна, не получившие от Тегерана разрешения на проход через Ормузский пролив", - подчеркнул он.
При этом в самих США, после заявления Трампа о восстановлении американской блокады Ормузского пролива, цены на нефть всего за 2 часа подскочили на 9%, написал законодатель.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. По словам американского лидера Дональда Трампа, это стало реакцией на якобы действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. МИД Ирана страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.