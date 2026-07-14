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Трамп прокомментировал размещение его подписи на 100-долларовой банкноте - РИА Новости, 14.07.2026
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05:28 14.07.2026
Трамп прокомментировал размещение его подписи на 100-долларовой банкноте

Трамп назвал честью размещение его подписи на 100-долларовой купюре

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп назвал честью размещение своей подписи на 100-долларовой банкноте.
  • Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о планах поместить портрет Трампа на монету.
  • На выпущенной к 250-летию независимости страны 100-долларовой купюре подпись Трампа размещена вместе с подписью главы Минфина.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что размещение его подписи на 100-долларовой банкноте является для него честью.
"Когда твое имя появляется на таких вещах - это всегда честь", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
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Трамп также упомянул о серебряном долларе с его изображением.
"Все эти почести прекрасны. Я никогда не боролся за них. Хотите верьте, хотите нет. Большинство людей думают, что я борюсь за это, но я этого не делаю", - добавил он.
Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщил телеканалу Fox News о планах поместить портрет Трампа на монету.
Традиционно на всех долларовых купюрах изображаются подписи министра финансов и казначея США. Однако ранее была представлена приуроченная к 250-летию независимости страны 100-долларовая купюра, на которой подпись Трампа размещена вместе с подписью главы минфина. Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщил телеканалу Fox News о планах поместить портрет Трампа на монету.
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