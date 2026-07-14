Трамп прокомментировал размещение его подписи на 100-долларовой банкноте

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп назвал честью размещение своей подписи на 100-долларовой банкноте.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о планах поместить портрет Трампа на монету.

На выпущенной к 250-летию независимости страны 100-долларовой купюре подпись Трампа размещена вместе с подписью главы Минфина.

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что размещение его подписи на 100-долларовой банкноте является для него честью.

"Когда твое имя появляется на таких вещах - это всегда честь", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax

Трамп также упомянул о серебряном долларе с его изображением.

"Все эти почести прекрасны. Я никогда не боролся за них. Хотите верьте, хотите нет. Большинство людей думают, что я борюсь за это, но я этого не делаю", - добавил он.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее сообщил телеканалу Fox News о планах поместить портрет Трампа на монету.