Трамп пообещал разобраться с иранскими дронами на Кубе, если они там есть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что США разберутся с иранскими дронами на Кубе в кратчайшие сроки, если они там обнаружатся.
- Трамп добавил, что США уничтожают все наступательные возможности Ирана и контролируют прилегающие к нему проливы.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с иранскими дронами на Кубе в кратчайшие сроки, если они там обнаружатся.
"Если у них это есть, мы позаботимся об этом в кратчайшие сроки. У нас не возникнет проблем", – заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Так он ответил на вопрос журналиста о якобы иранских дронах на Кубе. Журналист также спросил, по-прежнему ли рассматривается вторжение на Остров свободы.
При этом Трамп добавил, что США уничтожают все наступательные возможности Ирана и контролируют прилегающие к нему проливы.
Ранее издание Hill сообщало о предположительном размещении 300 иранских БПЛА на Кубе. При этом администрация президента Дональда Трампа уже не раз высказывалась о возможном военном вторжении на остров в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США.
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13 июля, 15:28