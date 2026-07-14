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Трамп пообещал разобраться с иранскими дронами на Кубе, если они там есть - РИА Новости, 14.07.2026
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02:50 14.07.2026
Трамп пообещал разобраться с иранскими дронами на Кубе, если они там есть

Трамп пообещал разобраться с иранскими дронами на Кубе в кратчайшие сроки

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что США разберутся с иранскими дронами на Кубе в кратчайшие сроки, если они там обнаружатся.
  • Трамп добавил, что США уничтожают все наступательные возможности Ирана и контролируют прилегающие к нему проливы.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с иранскими дронами на Кубе в кратчайшие сроки, если они там обнаружатся.
"Если у них это есть, мы позаботимся об этом в кратчайшие сроки. У нас не возникнет проблем", – заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Так он ответил на вопрос журналиста о якобы иранских дронах на Кубе. Журналист также спросил, по-прежнему ли рассматривается вторжение на Остров свободы.
При этом Трамп добавил, что США уничтожают все наступательные возможности Ирана и контролируют прилегающие к нему проливы.
Ранее издание Hill сообщало о предположительном размещении 300 иранских БПЛА на Кубе. При этом администрация президента Дональда Трампа уже не раз высказывалась о возможном военном вторжении на остров в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США.
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