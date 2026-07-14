Трамп пообещал разобраться с иранскими дронами на Кубе, если они там есть

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил, что США разберутся с иранскими дронами на Кубе в кратчайшие сроки, если они там обнаружатся.

Трамп добавил, что США уничтожают все наступательные возможности Ирана и контролируют прилегающие к нему проливы.

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с иранскими дронами на Кубе в кратчайшие сроки, если они там обнаружатся.

"Если у них это есть, мы позаботимся об этом в кратчайшие сроки. У нас не возникнет проблем", – заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Так он ответил на вопрос журналиста о якобы иранских дронах на Кубе . Журналист также спросил, по-прежнему ли рассматривается вторжение на Остров свободы.

При этом Трамп добавил, что США уничтожают все наступательные возможности Ирана и контролируют прилегающие к нему проливы.