СМИ: Трамп заранее одобрил удары Саудовской Аравии по аэропорту в Йемене

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заранее поддержал решение Саудовской Аравии об ударах по аэропорту в Сане.

Аэропорт Саны подвергся трем авиаударам перед прибытием самолета из Ирана с руководителями движения «Ансар Алла» (хуситов).

Член политбюро «Ансар Алла» Мухаммед аль-Фарах заявил, что США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против хуситов.

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заранее поддержал решение Саудовской Аравии об ударах по аэропорту в подконтрольной хуситам столице Йемена перед прибытием самолета с руководителями шиитского движения, утверждает портал Президент США Дональд Трамп заранее поддержал решение Саудовской Аравии об ударах по аэропорту в подконтрольной хуситам столице Йемена перед прибытием самолета с руководителями шиитского движения, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Источник в Йемене сообщил РИА Новости, что в понедельник аэропорт Саны подвергся трем авиаударам перед прибытием самолета из Ирана, на борту которого были руководители движения "Ансар Алла" (хуситов). Самолет в итоге приземлился на юго-западе Йемена. Хуситы обвинили саудитов, но ответственность за удары взяло минобороны международно признанного правительства Йемена.

"Президент Трамп поддержал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в проведении крайне необычной военной операции против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене", - пишет портал.

Ударам по аэропорту Саны, как сообщает Axios, предшествовало обращение Эр-Рияда к Вашингтону, после которого Трамп в телефонном разговоре одобрил военную операцию саудитов.