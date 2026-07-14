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СМИ: Трамп заранее одобрил удары Саудовской Аравии по аэропорту в Йемене - РИА Новости, 14.07.2026
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02:31 14.07.2026
СМИ: Трамп заранее одобрил удары Саудовской Аравии по аэропорту в Йемене

Axios: Трамп заранее одобрил удары Саудовской Аравии по аэропорту Саны

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заранее поддержал решение Саудовской Аравии об ударах по аэропорту в Сане.
  • Аэропорт Саны подвергся трем авиаударам перед прибытием самолета из Ирана с руководителями движения «Ансар Алла» (хуситов).
  • Член политбюро «Ансар Алла» Мухаммед аль-Фарах заявил, что США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против хуситов.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заранее поддержал решение Саудовской Аравии об ударах по аэропорту в подконтрольной хуситам столице Йемена перед прибытием самолета с руководителями шиитского движения, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Источник в Йемене сообщил РИА Новости, что в понедельник аэропорт Саны подвергся трем авиаударам перед прибытием самолета из Ирана, на борту которого были руководители движения "Ансар Алла" (хуситов). Самолет в итоге приземлился на юго-западе Йемена. Хуситы обвинили саудитов, но ответственность за удары взяло минобороны международно признанного правительства Йемена.
"Президент Трамп поддержал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в проведении крайне необычной военной операции против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене", - пишет портал.
Ударам по аэропорту Саны, как сообщает Axios, предшествовало обращение Эр-Рияда к Вашингтону, после которого Трамп в телефонном разговоре одобрил военную операцию саудитов.
После ударов в аэропорту Саны член политбюро правящего на севере Йемена "Ансар Алла" Мухаммед аль-Фарах заявил, что США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против хуситов.
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В миреЙеменСаудовская АравияСанаДональд ТрампМухаммед бен СальманАнсар Алла
 
 
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