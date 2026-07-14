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Трамп заявил, что скоро примет решение по законопроекту Грэма* - РИА Новости, 14.07.2026
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01:16 14.07.2026 (обновлено: 01:42 14.07.2026)
Трамп заявил, что скоро примет решение по законопроекту Грэма*

Трамп заявил, что обсуждает проект Грэма о новых санкциях против России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Вопрос о введении новых санкций против России в рамках законопроекта, подготовленного умершим сенатором Линдси Грэмом*, сейчас обсуждается, решение будет принято в скором времени, заявил президент США Дональд Трамп.
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"Мы обсуждаем это (Законопроект Грэма* о санкциях – Прим. ред.) и примем решение по этому вопросу очень скоро", — сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Трамп поддержит санкции против России, которые продвигал Грэм*, сообщил CNN
Вчера, 23:09
Грэм* умер вечером 11 июля в возрасте 71 года от осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор был автором законопроекта о введении США 500-процентных пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до кончины говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.
По признанию Трампа, сенатор добивался продолжения конфликта на Украине. Он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские экономические меры неэффективны.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
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