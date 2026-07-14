ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Вопрос о введении новых санкций против России в рамках законопроекта, подготовленного умершим сенатором Линдси Грэмом*, сейчас обсуждается, решение будет принято в скором времени, заявил президент США Дональд Трамп.

« "Мы обсуждаем это (Законопроект Грэма* о санкциях – Прим. ред.) и примем решение по этому вопросу очень скоро", — сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Грэм* умер вечером 11 июля в возрасте 71 года от осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор был автором законопроекта о введении США 500-процентных пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до кончины говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.

По признанию Трампа, сенатор добивался продолжения конфликта на Украине. Он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.

В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские экономические меры неэффективны.