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Трамп заявил о намерении уничтожить военные возможности Ирана в Ормузе - РИА Новости, 14.07.2026
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00:59 14.07.2026 (обновлено: 01:04 14.07.2026)
Трамп заявил о намерении уничтожить военные возможности Ирана в Ормузе

Трамп: США намерены уничтожить военные возможности ИРИ в Ормузском проливе

© REUTERS / Stoyan NenovПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона полностью ликвидировать военный потенциал Ирана в зоне Ормузского пролива.
  • Вашингтон планирует лишить Тегеран контроля над Ормузским проливом.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона полностью ликвидировать военный потенциал Ирана в зоне Ормузского пролива, чтобы лишить Тегеран контроля над этой стратегической артерией.
"Мы ликвидируем любые их (Ирана – ред.) возможности, связанные с этим проливом, с Ормузским проливом, и я думаю, что в конечном итоге мы полностью лишим их контроля над ним", - подчеркнул Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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Вчера, 23:14
 
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