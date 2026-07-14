Трамп заявил о намерении уничтожить военные возможности Ирана в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона полностью ликвидировать военный потенциал Ирана в зоне Ормузского пролива.
- Вашингтон планирует лишить Тегеран контроля над Ормузским проливом.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона полностью ликвидировать военный потенциал Ирана в зоне Ормузского пролива, чтобы лишить Тегеран контроля над этой стратегической артерией.
"Мы ликвидируем любые их (Ирана – ред.) возможности, связанные с этим проливом, с Ормузским проливом, и я думаю, что в конечном итоге мы полностью лишим их контроля над ним", - подчеркнул Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.