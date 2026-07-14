Трамп заявил о намерении уничтожить военные возможности Ирана в Ормузе

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона полностью ликвидировать военный потенциал Ирана в зоне Ормузского пролива, чтобы лишить Тегеран контроля над этой стратегической артерией.