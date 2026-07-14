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Шесть лотов подмосковной собственности выставили для приватизации - РИА Новости, 14.07.2026
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Новости Подмосковья
 
17:30 14.07.2026 (обновлено: 17:34 14.07.2026)
Шесть лотов подмосковной собственности выставили для приватизации

Шесть имущественных лотов собственности Московской области выставили на торги

© Фото : Министерство имущественных отношений Московской областиШесть лотов подмосковной собственности выставили для приватизации
Шесть лотов подмосковной собственности выставили для приватизации - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Министерство имущественных отношений Московской области
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Шесть имущественных лотов из состава собственности Подмосковья выставили на торги и конкурс во исполнение прогнозного плана приватизации недвижимости в июле и августе, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"В рамках реализации прогнозного плана приватизации областного имущества на торги и конкурс выставлены шесть лотов областной собственности. Это более 20 объектов, среди которых объекты капитального строительства с земельными участками, а также комплексы старинных усадеб — разрушенных объектов культурного наследия, требующих немалых инвестиционных ресурсов для восстановления и дальнейшего развития", — отметил министр имущественных отношений региона Алексей Натаров, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что реализация лотов намечена на ближайшие два месяца.
Для вовлечения в хозяйственный оборот бизнесменам предложены три имущественных комплекса. В июле — здание с земельным участком бывшей ветеринарной амбулатории в муниципальном округе Шатура, а в августе — здания поликлиники в муниципальном округе Чехов и соцобъект в муниципальном округе Луховицы с земельными участками. Заявочная кампания уже идет.
Также продолжается поиск инвесторов, которые способны восстановить областные усадьбы "Богородское" и "Алешково" в городском округе Ступино и больничный комплекс в деревне Гребнево в Щелкове.
Министр отметил, что приобретение объекта культурного наследия накладывает на нового правообладателя дополнительную моральную и финансовую ответственность по восстановлению его исторического облика.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ШатураТорги
 
 
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