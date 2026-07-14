Шесть лотов подмосковной собственности выставили для приватизации

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Шесть имущественных лотов из состава собственности Подмосковья выставили на торги и конкурс во исполнение прогнозного плана приватизации недвижимости в июле и августе, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

"В рамках реализации прогнозного плана приватизации областного имущества на торги и конкурс выставлены шесть лотов областной собственности. Это более 20 объектов, среди которых объекты капитального строительства с земельными участками, а также комплексы старинных усадеб — разрушенных объектов культурного наследия, требующих немалых инвестиционных ресурсов для восстановления и дальнейшего развития", — отметил министр имущественных отношений региона Алексей Натаров, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что реализация лотов намечена на ближайшие два месяца.

Для вовлечения в хозяйственный оборот бизнесменам предложены три имущественных комплекса. В июле — здание с земельным участком бывшей ветеринарной амбулатории в муниципальном округе Шатура, а в августе — здания поликлиники в муниципальном округе Чехов и соцобъект в муниципальном округе Луховицы с земельными участками. Заявочная кампания уже идет.

Также продолжается поиск инвесторов, которые способны восстановить областные усадьбы "Богородское" и "Алешково" в городском округе Ступино и больничный комплекс в деревне Гребнево в Щелкове.