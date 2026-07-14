Обвиняемый в подготовке теракта в Подмосковье частично признал вину

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Боков частично признал вину и раскаивается в подготовке теракта в мечети в Подмосковье.

Боков, разделяя праворадикальные националистические взгляды, прошел обучение у ячейки террористической организации и планировал массовое убийство в культовом сооружении с коктейлями Молотова.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Обвиняемый в подготовке теракта с коктейлями Молотова в мечети в Подмосковье Дмитрий Боков частично признал вину и раскаивается в содеянном, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

Как ранее сообщал СК РФ , Боков, "разделяя праворадикальные националистические взгляды", в 2024 году связался в мессенджере с представителем ячейки террористической организации под управлением зарубежных кураторов и прошел обучение, после чего "планировал совершить массовое убийство в культовом сооружении на территории Московской области" с коктейлями Молотова.

В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что мужчина планировал теракт в мечети. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

"Вину в совершенном преступлении … частично признает, в содеянном раскаивается, с момента задержания давал подробные показания по обстоятельствам дела", - говорится в судебных документах.

Дело было возбуждено в октябре 2025 года, указано в материалах. Мужчина обвиняется в участии в деятельности террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к совершению теракта и незаконном обороте оружия.

Боков внесен в реестр экстремистов и террористов.