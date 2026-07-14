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Обвиняемый в подготовке теракта в Подмосковье частично признал вину - РИА Новости, 14.07.2026
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05:31 14.07.2026
Обвиняемый в подготовке теракта в Подмосковье частично признал вину

РИА Новости: обвиняемый в подготовке теракта в Подмосковье частично признал вину

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Боков частично признал вину и раскаивается в подготовке теракта в мечети в Подмосковье.
  • Боков, разделяя праворадикальные националистические взгляды, прошел обучение у ячейки террористической организации и планировал массовое убийство в культовом сооружении с коктейлями Молотова.
  • Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Обвиняемый в подготовке теракта с коктейлями Молотова в мечети в Подмосковье Дмитрий Боков частично признал вину и раскаивается в содеянном, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Как ранее сообщал СК РФ, Боков, "разделяя праворадикальные националистические взгляды", в 2024 году связался в мессенджере с представителем ячейки террористической организации под управлением зарубежных кураторов и прошел обучение, после чего "планировал совершить массовое убийство в культовом сооружении на территории Московской области" с коктейлями Молотова.
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В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что мужчина планировал теракт в мечети. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.
"Вину в совершенном преступлении … частично признает, в содеянном раскаивается, с момента задержания давал подробные показания по обстоятельствам дела", - говорится в судебных документах.
Дело было возбуждено в октябре 2025 года, указано в материалах. Мужчина обвиняется в участии в деятельности террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к совершению теракта и незаконном обороте оружия.
Боков внесен в реестр экстремистов и террористов.
По данным следствия, дело в отношении кураторов и лиц, причастных к подготовке преступления, расследуется отдельно.
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