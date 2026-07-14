Пять участков теплосетей обновят в подмосковном Дзержинском к сентябрю

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В городском округе Люберцы в городе Дзержинском капитально отремонтируют пять участков теплосетей и шесть центральных тепловых пунктов к сентябрю, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Тепло в дома и на соцобъекты в городе поступает от ТЭЦ-22 через 24 центральных тепловых пункта и почти 90 километров сетей. Чтобы повысить надежность системы теплоснабжения, к осени запланировано капитально отремонтировать участки теплотрасс и центральные тепловые пункты. Они затронут более 56 тысяч жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал на один из объектов — магистральный участок теплосети на улице Угрешской — и проверил, как идут работы.

"У нас большая программа модернизации тепло- и энергоснабжения. Сегодня мы приехали на один из объектов в Дзержинском, где перекладывают теплотрассу. Мы должны к сентябрю подготовить и магистральные, и распределительные сети. Такая работа ведется во всех городских округах без исключения. Наша задача — войти в зимний период уже с новыми котельными, БМК (блочно-модульными котельными — ред.) и обновленными сетями", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что важно строго соблюсти сроки и обеспечить поставку оборудования. После завершения монтажных работ необходимо время и на пусконаладку установок, что тоже требует внимания и определенных усилий.

На улице Угрешской меняют 1,3 километра труб. По ним горячая вода поступает в 140 жилых домов и 25 социальных объектов. Рабочие уже уложили первые 200 метров нового трубопровода и продолжают демонтаж старых конструкций.

Капремонт остальных четырех участков теплосетей — также в активной стадии. Работы ведутся на улицах Ленина, Шама, Лесной, в Сквере ветеранов. Благодаря модернизации более надежное тепло придет в 226 домов и 55 социальных объектов, включая школы, детские сады, больницы, спорткомплексы и учреждения культуры, указывают в пресс-службе.

Параллельно в городе обновляют и центральный тепловой пункт (ЦТП) — это позволит гарантировать бесперебойную подачу тепла.

Так, готовность ЦТП-5 на улице Лесной, к которой подключено восемь многоквартирных домов и один соцобъект, составляет уже 90%. Наполовину выполнены работы на тепловом пункте Центральной бойлерной на улице Академика Жукова, обеспечивающей теплом почти 50 многоэтажек и социальных учреждений. Другие объекты — ЦТП-2 на улице Лермонтова, ЦТП-6 на улице Томилинской, ЦТП-27 на улице Лесной, ЦТП-24 на улице Угрешской.

Все шесть центральных тепловых пунктов уже оборудованы умными датчиками температуры и давления. Данные с них в режиме реального времени поступают в единую систему "Контур.ЖКХ". Это позволяет специалистам круглосуточно следить за параметрами работы сети и оперативно предупреждать любые возможные неполадки.

Всего в Подмосковье с 2023 года обновили почти 600 котельных, БМК и ЦТП, а также около 730 километров тепловых сетей. План на этот год — построить и отремонтировать еще порядка 300 объектов: 132 котельные и БМК, 49 ЦТП и свыше 121 километра тепловых сетей.