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Аналитик рассказал, как открывать ссылки из Telegram после удаления t.me - РИА Новости, 14.07.2026
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14:53 14.07.2026
Аналитик рассказал, как открывать ссылки из Telegram после удаления t.me

Удаление домена t.me приведет к невозможности открыть старые ссылки Telegram

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Домен t.me был полностью удален из зоны .me.
  • Для доступа к ссылкам необходимо заменить t.me на telegram.me.
  • По мнению эксперта, удаление домена t.me может привести к увеличению количества киберпреступлений.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Удаление домена t.me приведет к невозможности открыть старые ссылки Telegram, для настройки необходимо поменять ссылку, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров.
Ранее во вторник РИА Новости заметило, что домен t.me был полностью удален из пространства доменных имен - зоны DNS - администрацией реестра доменов .me. Корреспондент агентства также столкнулся с тем, что короткие ссылки t.me перестали открываться в обычных браузерах.
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"В данной ситуации домен t.me был полностью удален из зоны .me. Для обычных пользователей это означает, что ссылки вида https://t.me/ и любые кнопки, в которых указан такой URL, перестанут открываться", - сообщил Егоров.
"Сейчас необходимо просто заменить все используемые ссылки с доменом t.me на telegram.me", - добавил эксперт.
Егоров уточнил, что DNS - это распределенная система имен, в которой доменное имя сопоставляется с различными типами ресурсов, в том числе IP-адресами сайтов. Благодаря DNS пользователь может обращаться к ресурсу, вводя читаемое имя вместо числового IP‑адреса.
Он указал, что t.me использовался исключительно как служба коротких ссылок, поэтому работоспособность Telegram как системы не пострадала. Однако, по мнению эксперта, с одной стороны, ссылки станут менее удобными, а с другой стороны - может увеличиться количество киберпреступлений: от регистрации схожих с t.me доменов до регистрации схожих с telegram.me доменов. В последнем случае вариаций написания может быть очень много, отметил он.
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