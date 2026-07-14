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В Татарстане в ДТП с трактором погибли четыре человека - РИА Новости, 14.07.2026
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09:07 14.07.2026 (обновлено: 11:02 14.07.2026)
В Татарстане в ДТП с трактором погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

© Фото : Прокуратура Республики Татарстан/MAXПоследствия ДТП с трактором в Татарстане. 13 июля 2026
Последствия ДТП с трактором в Татарстане. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Прокуратура Республики Татарстан/MAX
Последствия ДТП с трактором в Татарстане. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 13 июля на третьем километре автодороги «Мамадыш-Кукмор-Ишкеево» автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с трактором с прицепом.
  • В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте.
КАЗАНЬ, 14 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в трактор с прицепом в Татарстане, в результате столкновения четыре человека в легковушке погибли, сообщает прокуратура республики.
"По предварительным данным, 13 июля примерно в 21.30 на третьем километре автодороги "Мамадыш-Кукмор-Ишкеево" водитель автомобиля "Лада Гранта", не выбрав безопасную скорость, совершил столкновение с впереди следующим трактором с прицепом", - говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал прокурор Мамадышского района. Ход процессуальной проверки взят на контроль в надзорном ведомстве.
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