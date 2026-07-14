У побережья Омана танкер загорелся после взрыва неизвестного устройства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Танкер Stolt Magnesium загорелся после взрыва неизвестного устройства у побережья Омана.
- В результате происшествия в машинном отделении судна возник пожар, но все члены экипажа находятся в безопасности.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Танкер загорелся после взрыва неизвестного устройства у побережья Омана, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на оператора Stolt Tankers.
"Танкер Stolt Magnesium во вторник загорелся после взрыва неопознанного внешнего устройства во время движения в Аравийском море у побережья Омана", - говорится в публикации.
По данным агентства, в результате происшествия в машинном отделении судна возник пожар. Все члены экипажа находятся в безопасности.
У побережья Омана в танкер попал снаряд
7 июля, 02:46