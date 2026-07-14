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У побережья Омана танкер загорелся после взрыва неизвестного устройства - РИА Новости, 14.07.2026
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17:30 14.07.2026
У побережья Омана танкер загорелся после взрыва неизвестного устройства

У побережья Омана танкер загорелся после взрыва неопознанного устройства

© REUTERS / Hans-Peter SchroderТанкер Stolt Magnesium
Танкер Stolt Magnesium - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Hans-Peter Schroder
Танкер Stolt Magnesium
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танкер Stolt Magnesium загорелся после взрыва неизвестного устройства у побережья Омана.
  • В результате происшествия в машинном отделении судна возник пожар, но все члены экипажа находятся в безопасности.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Танкер загорелся после взрыва неизвестного устройства у побережья Омана, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на оператора Stolt Tankers.
"Танкер Stolt Magnesium во вторник загорелся после взрыва неопознанного внешнего устройства во время движения в Аравийском море у побережья Омана", - говорится в публикации.
По данным агентства, в результате происшествия в машинном отделении судна возник пожар. Все члены экипажа находятся в безопасности.
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