ВС России нанесли удары по украинским портам и кораблям

Минувшей ночью там же военные поразили объекты, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, сухогруз и танкер. Также групповые удары наносили по военным заводам в Киеве, производившим ракеты и беспилотники.

Как подчеркивали в Минобороны, удары по инфраструктуре наносят в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.