Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по украинским портам и кораблям - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 14.07.2026 (обновлено: 15:46 14.07.2026)
ВС России нанесли удары по украинским портам и кораблям

ВС России поразили портовую инфраструктуру противника в Одесской области

© Кадр видео из соцсетейДым над танкером в Одесской области
Дым над танкером в Одесской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Дым над танкером в Одесской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ударили по портовой инфраструктуре в Одесской области, задействованной в интересах ВСУ.
  • Ударные дроны поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск.
  • В порту Южный удары высокоточным оружием пришлись по логистическому центру, бензовозу и грузовикам, перевозившим военные грузы.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса", — рассказали там.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Зеленский сделал заявление после удара российских военных
Вчера, 11:37
Тем временем в порту Южный удары высокоточным оружием воздушного базирования пришлись по:
  • объектам инфраструктуры логистического центра компании "МигТранс";
  • бензовозу и 12 грузовым автомобилям, перевозившим ГСМ и грузы военного назначения для украинских боевиков.
Минувшей ночью там же военные поразили объекты, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, сухогруз и танкер. Также групповые удары наносили по военным заводам в Киеве, производившим ракеты и беспилотники.
Как подчеркивали в Минобороны, удары по инфраструктуре наносят в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныОдесская областьЧерноморскОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала