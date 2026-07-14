ВС России нанесли удары по украинским портам и кораблям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ударили по портовой инфраструктуре в Одесской области, задействованной в интересах ВСУ.
- Ударные дроны поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск.
- В порту Южный удары высокоточным оружием пришлись по логистическому центру, бензовозу и грузовикам, перевозившим военные грузы.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса", — рассказали там.
Тем временем в порту Южный удары высокоточным оружием воздушного базирования пришлись по:
- объектам инфраструктуры логистического центра компании "МигТранс";
- бензовозу и 12 грузовым автомобилям, перевозившим ГСМ и грузы военного назначения для украинских боевиков.
Минувшей ночью там же военные поразили объекты, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, сухогруз и танкер. Также групповые удары наносили по военным заводам в Киеве, производившим ракеты и беспилотники.
Как подчеркивали в Минобороны, удары по инфраструктуре наносят в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
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22 июня 2022, 17:18