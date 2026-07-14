Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 140 военных, боевую бронемашину и 19 автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Южная".
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных, боевую бронемашину и 19 авто в зоне действий российской группировки войск "Южная", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки противник потерял до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Никоноровка, Краматорск, Ижевка, Алексеево-Дружковка и Кондратовка Донецкой Народной Республики.