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ВСУ за сутки потеряли 140 боевиков в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 14.07.2026
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12:14 14.07.2026 (обновлено: 12:24 14.07.2026)
ВСУ за сутки потеряли 140 боевиков в зоне действий "Юга"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли 140 боевиков в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли до 140 военных, боевую бронемашину и 19 автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Южная".
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных, боевую бронемашину и 19 авто в зоне действий российской группировки войск "Южная", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки противник потерял до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Никоноровка, Краматорск, Ижевка, Алексеево-Дружковка и Кондратовка Донецкой Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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