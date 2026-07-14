ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 65 военных и 16 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных и 16 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Уничтожено до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка, Юльевка, Григоровка и Орехов Запорожской области.
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