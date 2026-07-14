ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Старые Вирки, Могрица и Рыжевка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Юрченково, Белый Колодезь и Захаровка.