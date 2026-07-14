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ВС России уничтожили насыпную переправу ВСУ через реку Северский Донец - РИА Новости, 14.07.2026
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11:56 14.07.2026 (обновлено: 12:01 14.07.2026)
ВС России уничтожили насыпную переправу ВСУ через реку Северский Донец

МО РФ: ВС России уничтожили насыпную переправу ВСУ через реку Северский Донец

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРека Северский Донец
Река Северский Донец - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Река Северский Донец . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России уничтожили насыпную переправу ВСУ через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике.
  • Авиаудар был нанесен с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ударом авиабомбы ФАБ-500 уничтожили насыпную переправу ВСУ через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны России рассказало, что в результате разведывательных мероприятий российской армии в Краматорском районе ДНР была обнаружена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе Маяков.
"Командованием было принято решение о нанесении по обнаруженному объекту противника авиационного удара ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара насыпная переправа противника уничтожена, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
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