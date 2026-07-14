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Движение по СВХ в Москве перекрыли из-за возгорания - РИА Новости, 14.07.2026
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08:13 14.07.2026
Движение по СВХ в Москве перекрыли из-за возгорания

Движение по СВХ в Москве перекрыли из-за возгорания строительного крана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка в Москве
Автомобильная пробка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Автомобильная пробка в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Северо-Восточной хорде в Москве произошло возгорание строительного крана.
  • Движение по СВХ в сторону области перекрыто.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Движение по Северо-Восточной хорде в Москве в сторону области перекрыто из-за возгорания строительного крана, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«
"На СВХ (в районе Зеленоградской улицы, 2с4) произошло возгорание строительного крана. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Движение по СВХ в сторону области перекрыто. Учитывайте ограничения при планировании поездки", - отмечается в сообщении.
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