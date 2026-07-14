Движение по СВХ в Москве перекрыли из-за возгорания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Северо-Восточной хорде в Москве произошло возгорание строительного крана.
- Движение по СВХ в сторону области перекрыто.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Движение по Северо-Восточной хорде в Москве в сторону области перекрыто из-за возгорания строительного крана, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«
"На СВХ (в районе Зеленоградской улицы, 2с4) произошло возгорание строительного крана. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Движение по СВХ в сторону области перекрыто. Учитывайте ограничения при планировании поездки", - отмечается в сообщении.
В Симферополе во время движения загорелся троллейбус
13 июля, 13:08