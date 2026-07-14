В Новгородской области более 1,4 тысячи человек остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 1,4 тысячи жителей Новгородской области остаются без электричества из-за непогоды.
- Над восстановлением электроснабжения работают 52 бригады энергетиков.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Специалисты восстанавливают электроснабжение после непогоды в Новгородской области, где без света остаются более 1,4 тысячи жителей, сообщил вице-губернатор Илья Крашенников.
Он уточнил, что по состоянию на 9 утра вторника, в зоне отключения находятся 128 населенных пунктов Новгородской области.
"Без электроэнергии остаются 1416 жителей. Над восстановлением электроснабжения работают 52 бригады энергетиков, 189 человек, 66 единиц техники", - сообщил Крашенников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что энергетики расчищают дороги и трассы линий электропередачи от поваленных деревьев, чтобы добраться к местам повреждений. Для помощи им выделены бригады от лесхозов.
В минувшие выходные в Новгородской области прошли ливни с сильным ветром и градом, оставившие без электричества более 14 тысяч человек. По сообщению компании "Россети Северо-Запад", к вечеру воскресенья электричество появилось у 85% оставшихся без света жителей региона.