Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области более 1,4 тысячи человек остались без света - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 14.07.2026
В Новгородской области более 1,4 тысячи человек остались без света

В Новгородской области 1416 человек остались без света из-за непогоды

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 1,4 тысячи жителей Новгородской области остаются без электричества из-за непогоды.
  • Над восстановлением электроснабжения работают 52 бригады энергетиков.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Специалисты восстанавливают электроснабжение после непогоды в Новгородской области, где без света остаются более 1,4 тысячи жителей, сообщил вице-губернатор Илья Крашенников.
Он уточнил, что по состоянию на 9 утра вторника, в зоне отключения находятся 128 населенных пунктов Новгородской области.
"Без электроэнергии остаются 1416 жителей. Над восстановлением электроснабжения работают 52 бригады энергетиков, 189 человек, 66 единиц техники", - сообщил Крашенников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что энергетики расчищают дороги и трассы линий электропередачи от поваленных деревьев, чтобы добраться к местам повреждений. Для помощи им выделены бригады от лесхозов.
В минувшие выходные в Новгородской области прошли ливни с сильным ветром и градом, оставившие без электричества более 14 тысяч человек. По сообщению компании "Россети Северо-Запад", к вечеру воскресенья электричество появилось у 85% оставшихся без света жителей региона.
Силовое оборудование трансформаторов на газотурбинной электростанции в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Три города и два района на севере Крыма остаются без света
13 июля, 10:34
 
ПроисшествияНовгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала