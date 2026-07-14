В Новгородской области более 1,4 тысячи человек остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 1,4 тысячи жителей Новгородской области остаются без электричества из-за непогоды.

Над восстановлением электроснабжения работают 52 бригады энергетиков.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Специалисты восстанавливают электроснабжение после непогоды в Новгородской области, где без света остаются более 1,4 тысячи жителей, сообщил вице-губернатор Илья Крашенников.

Он уточнил, что по состоянию на 9 утра вторника, в зоне отключения находятся 128 населенных пунктов Новгородской области

"Без электроэнергии остаются 1416 жителей. Над восстановлением электроснабжения работают 52 бригады энергетиков, 189 человек, 66 единиц техники", - сообщил Крашенников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что энергетики расчищают дороги и трассы линий электропередачи от поваленных деревьев, чтобы добраться к местам повреждений. Для помощи им выделены бригады от лесхозов.