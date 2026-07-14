Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России впервые сертифицировали супы и гарниры на соответствие стандартам функционального питания.
- Сертификат получил производитель из Республики Карелия — ООО «Торговый Дом Ярмарка».
- Функциональные продукты содержат высокую долю полезных веществ, концентрация которых должна составлять не менее 15 % от рекомендованной суточной нормы потребления.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В России впервые сертифицировали функциональные супы и гарниры, сертификат получил производитель из Карелии, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"В России впервые сертифицировали супы и гарниры на соответствие стандартам функционального питания. Сертификат выдан ООО "Торговый Дом Ярмарка" из Республики Карелия. Сертификацию успешно прошли супы из гороха, бобов и чечевицы, а также гарниры — булгур с овощами и пилав из булгура с киноа", - говорится в сообщении.
В организации пояснили, что функциональные продукты содержат высокую долю полезных веществ. При этом концентрация "пользы" должна составлять не менее 15% от рекомендованной суточной нормы потребления для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня энергии.
Там отметили, что производители, получившие сертификаты, будут интегрированы в федеральную систему продвижения своих товаров Центром компетенций по функциональному питанию Роскачества.
Также такая продукция будет защищена от недобросовестной конкуренции — все сертификаты вносятся в базу Росаккредитации.
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