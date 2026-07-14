Краткий пересказ от РИА ИИ В России впервые сертифицировали супы и гарниры на соответствие стандартам функционального питания.

Сертификат получил производитель из Республики Карелия — ООО «Торговый Дом Ярмарка».

Функциональные продукты содержат высокую долю полезных веществ, концентрация которых должна составлять не менее 15 % от рекомендованной суточной нормы потребления.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В России впервые сертифицировали функциональные супы и гарниры, сертификат получил производитель из Карелии, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

"В России впервые сертифицировали супы и гарниры на соответствие стандартам функционального питания. Сертификат выдан ООО "Торговый Дом Ярмарка" из Республики Карелия . Сертификацию успешно прошли супы из гороха, бобов и чечевицы, а также гарниры — булгур с овощами и пилав из булгура с киноа", - говорится в сообщении.

В организации пояснили, что функциональные продукты содержат высокую долю полезных веществ. При этом концентрация "пользы" должна составлять не менее 15% от рекомендованной суточной нормы потребления для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня энергии.

Там отметили, что производители, получившие сертификаты, будут интегрированы в федеральную систему продвижения своих товаров Центром компетенций по функциональному питанию Роскачества.