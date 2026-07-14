В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел взрыв.
- В Сумском районе звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумском районе звучит сигнал воздушной тревоги.
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