Бойцы ночью уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области

КУРСК, 14 июл - РИА Новости. Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с помощью FPV-дронов за ночь уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Дос.