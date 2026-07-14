Бойцы ночью уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области с помощью FPV-дронов.
- В рамках формирования буферной зоны на территории Сумской области военнослужащие 352-го полка ежедневно применяют различные типы беспилотных летательных аппаратов, включая «Молнию-2» и FPV-дроны.
КУРСК, 14 июл - РИА Новости. Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с помощью FPV-дронов за ночь уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Дос.
"Расчет FPV-дронов 352-го полка группировки войск "Север" за ночь уничтожил два пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области", - заявил РИА Новости военный.
Он уточнил, что в рамках формирования буферной зоны на территории Сумской области военнослужащие 352-го мотострелкового полка осуществляют ежедневное применение беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов по позициям противника.
"Для повышения эффективности операторы БПЛА используют разнообразные типы беспилотных летательных аппаратов, включая "Молнию-2" и FPV-дроны", - отмечается в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18