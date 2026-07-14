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Бойцы ночью уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 14.07.2026
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07:36 14.07.2026
Бойцы ночью уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области

ВС России ночью уничтожили 2 пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области с помощью FPV-дронов.
  • В рамках формирования буферной зоны на территории Сумской области военнослужащие 352-го полка ежедневно применяют различные типы беспилотных летательных аппаратов, включая «Молнию-2» и FPV-дроны.
КУРСК, 14 июл - РИА Новости. Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с помощью FPV-дронов за ночь уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Дос.
"Расчет FPV-дронов 352-го полка группировки войск "Север" за ночь уничтожил два пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области", - заявил РИА Новости военный.
Он уточнил, что в рамках формирования буферной зоны на территории Сумской области военнослужащие 352-го мотострелкового полка осуществляют ежедневное применение беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов по позициям противника.
"Для повышения эффективности операторы БПЛА используют разнообразные типы беспилотных летательных аппаратов, включая "Молнию-2" и FPV-дроны", - отмечается в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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