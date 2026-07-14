В Сумах прогремел еще один взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах раздался взрыв.
- На момент взрыва в городе была объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрыв раздался в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в ряде районов Харьковской и Сумской областей Украины.