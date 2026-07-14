Для фигурантов дела о захвате заложников в СИЗО просят до 30 лет заключения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокурор просит назначить обвиняемым по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону от 28 до 30 лет лишения свободы.
- По данным следствия, фигуранты самовольно покинули камеры, захватили в заложники двух сотрудников ГУ ФСИН и нанесли телесные повреждения еще четверым, при этом пятеро злоумышленников были ликвидированы, а еще пятеро — задержаны.
ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Прокурор просит назначить обвиняемым по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону от 28 до 30 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного окружного военного суда.
По данным следствия, в июне 2024 года фигуранты, находясь в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, самовольно покинули камеры и захватили в заложники двух сотрудников ГУ ФСИН. Еще четырем сотрудникам они нанесли телесные повреждения. Во время спецоперации пять злоумышленников, входивших в состав организованной группы, были ликвидированы, еще пять - задержаны. Следователи установили, что фигуранты являлись приверженцами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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"Обвинение просит назначить Камневу - 30 лет, Гандалоеву - 30 лет, Албекову - 28 лет, Алханову - 28 и Кодзоеву - 30 лет", - сказали в пресс-службе.
Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев в зависимости от роли и степени участия обвиняются по статьям о покушении на побег из-под стражи, захвате заложников, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, участии в деятельности террористической организации, покушении на теракт и приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании.
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