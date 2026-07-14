Для фигурантов дела о захвате заложников в СИЗО просят до 30 лет заключения

ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Прокурор просит назначить обвиняемым по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону от 28 до 30 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Обвинение просит назначить Камневу - 30 лет, Гандалоеву - 30 лет, Албекову - 28 лет, Алханову - 28 и Кодзоеву - 30 лет", - сказали в пресс-службе.

Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев в зависимости от роли и степени участия обвиняются по статьям о покушении на побег из-под стражи, захвате заложников, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, участии в деятельности террористической организации, покушении на теракт и приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании.