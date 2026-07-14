Суд оштрафовал востоковеда Сулейманова* на 30 тысяч рублей

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей признанного иноагентом востоковеда Руслана Сулейманова* за непредоставление отчетности о своей деятельности, сообщили в пресс-службе столичных судов.

Востоковеда внесли в реестр иноагентов в октябре 2025 года. По информации Минюста, Сулейманов* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике и фейки о Вооруженных силах РФ, а также участвовал в распространении материалов нежелательных на территории РФ организаций и иностранных агентов.