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Суд оштрафовал востоковеда Сулейманова* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 14.07.2026
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16:34 14.07.2026
Суд оштрафовал востоковеда Сулейманова* на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал признанного иноагентом востоковеда Сулейманова на 30 тысяч рублей

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Fotolia / Corgarashu
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тимирязевский суд Москвы оштрафовал Руслана Сулейманова* на 30 тысяч рублей.
  • Сулейманов* признан виновным в нарушении части 2 статьи 19.34 КоАП РФ за непредоставление отчетности о своей деятельности.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей признанного иноагентом востоковеда Руслана Сулейманова* за непредоставление отчетности о своей деятельности, сообщили в пресс-службе столичных судов.
"Тимирязевский районный суд города Москвы… назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении инстанции.
Сулейманова* признали виновным в нарушении части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах).
Востоковеда внесли в реестр иноагентов в октябре 2025 года. По информации Минюста, Сулейманов* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике и фейки о Вооруженных силах РФ, а также участвовал в распространении материалов нежелательных на территории РФ организаций и иностранных агентов.
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