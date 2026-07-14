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Суд в Москве приступил к рассмотрению дела участников "Артподготовки"* - РИА Новости, 14.07.2026
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15:17 14.07.2026 (обновлено: 15:43 14.07.2026)
Суд в Москве приступил к рассмотрению дела участников "Артподготовки"*

Суд в Москве начал рассмотрение дела "Артподготовки", готовившей подрыв поезда

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОбвиняемая по делу запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"* во Втором Западном окружном военном суде
Обвиняемая по делу запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации Артподготовка* во Втором Западном окружном военном суде - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Обвиняемая по делу запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"* во Втором Западном окружном военном суде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела восьмерых членов организации "Артподготовка"*, которые готовили подрыв поезда с военной продукцией в Оренбургской области.
  • Суд отклонил ходатайство одного из фигурантов о возвращении дела в прокуратуру и приступил к следствию по существу.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела восьмерых членов запрещенной и признанной террористической в РФ организации "Артподготовка"*, которые готовили подрыв поезда с военной продукцией в Оренбургской области, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе заседания были установлены личности обвиняемых. Один из фигурантов ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру в связи с неправильно составленным обвинительным заключением, однако суд отклонил ходатайство и приступил к судебному следствию.
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"Суд переходит к следствию по существу", - огласил судья.
Процесс должен был начаться 7 июля, однако был перенесен, так как из-за карантина в СИЗО-5 часть фигурантов не смогли доставить в суд.
Как сообщал СК, Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Владимир Дрофа, Игорь Шарнев, Светлана Малахова, Анна Радионова, а также сотрудники РЖД Юрий Мартьянов и Алексей Демченко в зависимости от роли обвиняются в "участии в деятельности экстремистской организации и террористического сообщества", "приготовлении к теракту", "незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ".
По данным следствия, фигуранты, являясь самыми радикальными участниками "Артподготовки"*, объединились под руководством Вячеслава Мальцева** в террористическую группу. С апреля по июнь 2024 года они готовили теракт в Оренбургской области: соучастники планировали подорвать железнодорожный состав, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса.
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Сотрудники РЖД Мартьянов и Демченко передали информацию об уязвимых местах железнодорожной инфраструктуры, а другие фигуранты, как сообщал СК, изготовили самодельную взрывчатку и доставили ее в Оренбургскую область. Кроме того, они помогали исполнителю теракта Яковлеву в Воронежской, Псковской, Саратовской и Оренбургской областях.
Террористический акт удалось предотвратить, поскольку причастные к преступлению лица были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России.
* Организация признала террористической и запрещена в России
** Физическое лицо, признанное иноагентом в России
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ПроисшествияОренбургская областьРоссияСергей ЯковлевСветлана МалаховаВячеслав МальцевСледственный комитет России (СК РФ)РЖДФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Москва
 
 
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