Суд в Москве приступил к рассмотрению дела участников "Артподготовки"*

Обвиняемая по делу запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"* во Втором Западном окружном военном суде

Обвиняемая по делу запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"* во Втором Западном окружном военном суде

Краткий пересказ от РИА ИИ Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела восьмерых членов организации "Артподготовка"*, которые готовили подрыв поезда с военной продукцией в Оренбургской области.

Суд отклонил ходатайство одного из фигурантов о возвращении дела в прокуратуру и приступил к следствию по существу.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела восьмерых членов запрещенной и признанной террористической в РФ организации "Артподготовка"*, которые готовили подрыв поезда с военной продукцией в Оренбургской области, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ходе заседания были установлены личности обвиняемых. Один из фигурантов ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру в связи с неправильно составленным обвинительным заключением, однако суд отклонил ходатайство и приступил к судебному следствию.

« "Суд переходит к следствию по существу", - огласил судья.

Процесс должен был начаться 7 июля, однако был перенесен, так как из-за карантина в СИЗО-5 часть фигурантов не смогли доставить в суд.

Как сообщал СК Сергей Яковлев , Алексей Щепкин, Владимир Дрофа, Игорь Шарнев, Светлана Малахова, Анна Радионова, а также сотрудники РЖД Юрий Мартьянов и Алексей Демченко в зависимости от роли обвиняются в "участии в деятельности экстремистской организации и террористического сообщества", "приготовлении к теракту", "незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ".

По данным следствия, фигуранты, являясь самыми радикальными участниками "Артподготовки"*, объединились под руководством Вячеслава Мальцева** в террористическую группу. С апреля по июнь 2024 года они готовили теракт в Оренбургской области: соучастники планировали подорвать железнодорожный состав, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса.

Сотрудники РЖД Мартьянов и Демченко передали информацию об уязвимых местах железнодорожной инфраструктуры, а другие фигуранты, как сообщал СК, изготовили самодельную взрывчатку и доставили ее в Оренбургскую область. Кроме того, они помогали исполнителю теракта Яковлеву в Воронежской, Псковской, Саратовской и Оренбургской областях.

Террористический акт удалось предотвратить, поскольку причастные к преступлению лица были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России.

* Организация признала террористической и запрещена в России