Оператора, не записавшего свадьбу, обязали выплатить компенсацию

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в турецкой провинции Измир обязал оператора выплатить компенсацию молодоженам за то, что он не записал на видео их свадьбу.

Компенсация составит 200 тысяч лир (4250 долларов), по 100 тысяч лир каждому из супругов.

Судебный процесс длился почти три года.

СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Суд в турецкой провинции Измир обязал оператора, не записавшего на видео свадьбу, выплатить компенсацию в размере 200 тысяч лир (4250 долларов) молодоженам.

Судебный процесс шел почти три года. Молодожены Шереф и Фериде Дерин отметили свадьбу в декабре 2023 года, мероприятие снимал специально нанятый оператор. Однако после свадьбы выяснилось, что никаких записей не осталось, паре пришлось довольствоваться видео с мобильных телефонов гостей.

"После свадьбы паре сообщили, что у оператора, ходившего с камерой по залу, нет записи свадьбы, есть видеозапись только с неподвижной камеры наблюдения, без звука. Когда они заключали контракт с оператором, то молодоженам поставили условие не осуществлять запись на какую-либо другую камеру. А в итоге оператор, который будто бы снимал всю свадьбу, забыл нажать на кнопку записи", - сообщила газете Milliyet адвокат Эбру Бильген.

Бильген подчеркнула, что с моральной точки зрения ситуация неприемлема, так как заново этот день не пережить.

"Суд по делам о правах потребителей признал истцов пострадавшими и обязал оператора выплатить каждому из них по 100 тысяч лир", - говорится в постановлении суда.