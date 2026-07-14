Оператора, не записавшего свадьбу, обязали выплатить компенсацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в турецкой провинции Измир обязал оператора выплатить компенсацию молодоженам за то, что он не записал на видео их свадьбу.
- Компенсация составит 200 тысяч лир (4250 долларов), по 100 тысяч лир каждому из супругов.
- Судебный процесс длился почти три года.
СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Суд в турецкой провинции Измир обязал оператора, не записавшего на видео свадьбу, выплатить компенсацию в размере 200 тысяч лир (4250 долларов) молодоженам.
Судебный процесс шел почти три года. Молодожены Шереф и Фериде Дерин отметили свадьбу в декабре 2023 года, мероприятие снимал специально нанятый оператор. Однако после свадьбы выяснилось, что никаких записей не осталось, паре пришлось довольствоваться видео с мобильных телефонов гостей.
"После свадьбы паре сообщили, что у оператора, ходившего с камерой по залу, нет записи свадьбы, есть видеозапись только с неподвижной камеры наблюдения, без звука. Когда они заключали контракт с оператором, то молодоженам поставили условие не осуществлять запись на какую-либо другую камеру. А в итоге оператор, который будто бы снимал всю свадьбу, забыл нажать на кнопку записи", - сообщила газете Milliyet адвокат Эбру Бильген.
Бильген подчеркнула, что с моральной точки зрения ситуация неприемлема, так как заново этот день не пережить.
"Суд по делам о правах потребителей признал истцов пострадавшими и обязал оператора выплатить каждому из них по 100 тысяч лир", - говорится в постановлении суда.
Адвокат отметила, что решение суда станет прецедентом.