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Оператора, не записавшего свадьбу, обязали выплатить компенсацию - РИА Новости, 14.07.2026
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15:32 14.07.2026 (обновлено: 15:34 14.07.2026)
Оператора, не записавшего свадьбу, обязали выплатить компенсацию

Турецкий суд обязал оператора выплатить компенсацию за незаписанную свадьбу

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в турецкой провинции Измир обязал оператора выплатить компенсацию молодоженам за то, что он не записал на видео их свадьбу.
  • Компенсация составит 200 тысяч лир (4250 долларов), по 100 тысяч лир каждому из супругов.
  • Судебный процесс длился почти три года.
СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Суд в турецкой провинции Измир обязал оператора, не записавшего на видео свадьбу, выплатить компенсацию в размере 200 тысяч лир (4250 долларов) молодоженам.
Судебный процесс шел почти три года. Молодожены Шереф и Фериде Дерин отметили свадьбу в декабре 2023 года, мероприятие снимал специально нанятый оператор. Однако после свадьбы выяснилось, что никаких записей не осталось, паре пришлось довольствоваться видео с мобильных телефонов гостей.
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"После свадьбы паре сообщили, что у оператора, ходившего с камерой по залу, нет записи свадьбы, есть видеозапись только с неподвижной камеры наблюдения, без звука. Когда они заключали контракт с оператором, то молодоженам поставили условие не осуществлять запись на какую-либо другую камеру. А в итоге оператор, который будто бы снимал всю свадьбу, забыл нажать на кнопку записи", - сообщила газете Milliyet адвокат Эбру Бильген.
Бильген подчеркнула, что с моральной точки зрения ситуация неприемлема, так как заново этот день не пережить.
"Суд по делам о правах потребителей признал истцов пострадавшими и обязал оператора выплатить каждому из них по 100 тысяч лир", - говорится в постановлении суда.
Адвокат отметила, что решение суда станет прецедентом.
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