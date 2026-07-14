Суд взыскал 23 миллиона рублей с "Вкусно — и точка"

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск департамента городского имущества и взыскал с ООО "Система ПБО" около 23 миллионов рублей по договору аренды ресторана на Арбате.

Организация владеет сетью "Вкусно – и точка".

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску столичного департамента городского имущества взыскал с ООО "Система ПБО", владеющего сетью "Вкусно – и точка", около 23 миллионов рублей по договору аренды ресторана на Арбате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Изначально в иске, поданном в марте, истец просил взыскать с ответчика около 365 миллионов рублей задолженности по договору аренды от 28 января 1992 года за период с 1 октября 2012 по 8 декабря 2025 года и более 48 миллионов рублей пени за период с 6 февраля 2024 по 8 декабря 2025 года.

В итоге судом взыскано около 21 миллиона рублей долга и чуть более 2 миллионов рублей пени.

Как ранее пояснил в суде истец, арендатор произвел реконструкцию здания, после чего его площадь увеличилась на 589 квадратных метров. В прошлом году этот же суд обязал "Систему ПБО" заключить допсоглашение к договору аренды, в котором учтена новая площадь помещения начиная с 2007 года.

При этом задолженность по арендной плате, которая, по мнению истца, подлежит взысканию ретроспективно, возникла только с 2012 года, до этого была переплата. Он уточнил, что об увеличении площади собственник узнал только в 2024 году.

Представитель ответчика заявил, что арендатор (на тот момент – совместное советско-канадское предприятие "МоскваМакдоналдс") получил полуразрушенное здание в 1991 году и к 2001 году реконструировал его, в результате чего произошло увеличение площади. В 2007 году эта дополнительная площадь была поставлена на учет, однако ресторан ее никогда не использовал и в аренду она не сдавалась.

По словам юриста, арендатор сам создал новые площади, которые "условно говоря подарил городу", город эти площади "каким-то образом" оформил в собственность, а теперь хочет взыскивать за них арендную плату. Ответчик также заявил, что ему непонятен расчет истца – ни долга, ни пени. Кроме того, по его словам, пропущен срок исковой давности.