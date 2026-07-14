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ВККС утвердила кандидата на должность судьи Верховного суда - РИА Новости, 14.07.2026
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11:58 14.07.2026
ВККС утвердила кандидата на должность судьи Верховного суда

ВККС утвердила кандидатуру Бессчасной на должность судьи Верховного суда

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГерб России в здании Верховного суда
Герб России в здании Верховного суда - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Герб России в здании Верховного суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Любовь Бессчасную в коллегию по административным делам Верховного суда России.
  • Она ранее работала в арбитражном суде.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала в коллегию по административным делам Верховного суда России Любовь Бессчасную, ранее работавшую в арбитражном суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВККС.
"ВККС рекомендовала на должность судьи Верховного суда Российской Федерации в коллегию по административным делам Бессчасную Любовь Анатольевну", - сказала собеседница агентства.
Бесчастная обладает более чем 30-летним юридическим стажем, в должности судьи проработала 22 года. Имеет первый квалификационный класс судьи. Является кандидатом юридических наук.
Год назад она ушла в отставку из Пятого арбитражного апелляционного суда.
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