Пользователи Steam жалуются на сбои в работе сервиса

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе, начиная примерно с 19:23 мск.

Жалобы поступают из США, Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и ряда других стран, пользователи отмечают проблемы при соединении с сервером, входе в учетную запись и запуске игр.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.

Сбой начался в районе 19.23 мск. Жалобы поступают из США Канады , Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и ряда других стран.

Большинство пользователей жалуются на сбои при соединении с сервером, входе в учетную запись, а также при запуске игр.