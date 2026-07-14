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Пользователи Steam жалуются на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 14.07.2026
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20:16 14.07.2026
Пользователи Steam жалуются на сбои в работе сервиса

Пользователи Steam по всему миру жалуются на сбои в работе сервис

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИгровая клавиатура
Игровая клавиатура - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Игровая клавиатура. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе, начиная примерно с 19:23 мск.
  • Жалобы поступают из США, Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и ряда других стран, пользователи отмечают проблемы при соединении с сервером, входе в учетную запись и запуске игр.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
Сбой начался в районе 19.23 мск. Жалобы поступают из США, Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и ряда других стран.
Большинство пользователей жалуются на сбои при соединении с сервером, входе в учетную запись, а также при запуске игр.
Онлайн-сервис для покупки игр Steam предлагает около 30 тысяч игр. Число пользователей сервиса превышает 100 миллионов человек.
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