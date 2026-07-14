На Ставрополье ограничили поездки чиновников на служебном транспорте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ограничил использование служебного транспорта правительства и министерств.
- Чиновникам рекомендовано передвигаться по городу на велосипедах и пешком, а выезды за пределы Ставрополя возможны только по согласованию с губернатором.
- Сэкономленное топливо останется на рынке для других потребителей, а для автомобилей экстренных и коммунальных служб обеспечат закупки топлива по прямым контрактам с нефтяными компаниями.
ПЯТИГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ограничил использование служебного транспорта правительства и министерств, чтобы ежемесячно экономить около 3 тысяч тонн топлива.
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"Ограничить использование служебного транспорта правительством и министерствами Ставрополья. Для краевых руководителей машины могут использоваться только в Ставрополе, все выезды – только по согласованию со мной", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.
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Губернатор рекомендовал чиновникам передвигаться по городу на велосипедах и ходить пешком.
По его словам, аналогичные обращения направлены муниципальным администрациям, краевой думе и советам депутатов на местах. Это позволит оставить сэкономленное топливо на рынке для других потребителей.
Для автомобилей экстренных служб, общественного транспорта, коммунальных и дорожных служб обеспечат закупки топлива по прямым контрактам с нефтяными компаниями, добавил Владимиров.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.
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