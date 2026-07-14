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США снизят пошлины для пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа - РИА Новости, 14.07.2026
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23:32 14.07.2026
США снизят пошлины для пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа

РИА Новости: США планируют снизить пошлины для 5 покупателей нефти и газа в РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В новой версии американского законопроекта о санкциях против России максимальные пошлины для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа снижены с 500% до 100%.
  • Исключение предусмотрено для покупателей российского газа: пошлина не будет вводиться, если на долю страны приходится менее 15% общего годового экспорта природного газа из России и она предпринимает существенные шаги для сокращения таких закупок.
  • Идея о вводе пошлины до 500% на весь импорт из России в США осталась неизменной.
ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Обновленная версия американского законопроекта о санкциях против России предусматривает снижение максимальных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа с 500% до 100%, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В первоначальной версии законопроекта предлагалось ввести вторичные пошлины в размере 500% для третьих стран, закупающих российские нефть и природный газ.
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В новой редакции максимальную ставку предлагается снизить до 100% и применять к пяти крупнейшим покупателям российских энергоресурсов. Норма также распространится и на пятерку крупнейших стран, которые, по оценке Вашингтона, помогают обходить санкции.
При этом документ предусматривает исключение для покупателей российского газа. Пошлина не будет вводиться, если на долю страны приходится менее 15% общего годового экспорта природного газа из России и она предпринимает существенные шаги для сокращения таких закупок.
Неизменной осталась идея о вводе пошлины до 500% на весь импорт из России в США.
Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.
На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
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