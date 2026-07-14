США снизят пошлины для пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа

Краткий пересказ от РИА ИИ В новой версии американского законопроекта о санкциях против России максимальные пошлины для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа снижены с 500% до 100%.

Исключение предусмотрено для покупателей российского газа: пошлина не будет вводиться, если на долю страны приходится менее 15% общего годового экспорта природного газа из России и она предпринимает существенные шаги для сокращения таких закупок.

Идея о вводе пошлины до 500% на весь импорт из России в США осталась неизменной.

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Обновленная версия американского законопроекта о санкциях против России предусматривает снижение максимальных пошлин для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа с 500% до 100%, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В первоначальной версии законопроекта предлагалось ввести вторичные пошлины в размере 500% для третьих стран, закупающих российские нефть и природный газ.

В новой редакции максимальную ставку предлагается снизить до 100% и применять к пяти крупнейшим покупателям российских энергоресурсов. Норма также распространится и на пятерку крупнейших стран, которые, по оценке Вашингтона , помогают обходить санкции.

При этом документ предусматривает исключение для покупателей российского газа. Пошлина не будет вводиться, если на долю страны приходится менее 15% общего годового экспорта природного газа из России и она предпринимает существенные шаги для сокращения таких закупок.

Неизменной осталась идея о вводе пошлины до 500% на весь импорт из России в США.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.