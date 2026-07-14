США возобновили морскую блокаду Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы и из них.
- На Ближнем Востоке действуют более 20 боевых кораблей ВМС США и сотни военных самолетов.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Морская блокада США Ирана вновь вступила в силу, сообщили в Центральном командовании американских ВС.
Отмечается, что сейчас на Ближнем Востоке действуют более 20 боевых кораблей ВМС США и сотни военных самолетов.
Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.
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