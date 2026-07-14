США возобновили морскую блокаду Ирана

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Морская блокада США Ирана вновь вступила в силу, сообщили в Центральном командовании американских ВС.

Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.