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США возобновили морскую блокаду Ирана - РИА Новости, 14.07.2026
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23:28 14.07.2026
США возобновили морскую блокаду Ирана

Морская блокада США Ирана вновь вступила в силу

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы и из них.
  • На Ближнем Востоке действуют более 20 боевых кораблей ВМС США и сотни военных самолетов.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Морская блокада США Ирана вновь вступила в силу, сообщили в Центральном командовании американских ВС.
"Силы США сегодня в 16.00 по времени восточного побережья США (23.00 мск - ред.) возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы и из них", – говорится в сообщении военных в Х.
Отмечается, что сейчас на Ближнем Востоке действуют более 20 боевых кораблей ВМС США и сотни военных самолетов.
Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.
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