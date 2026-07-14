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США наносят новые удары по Ирану - РИА Новости, 14.07.2026
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21:37 14.07.2026
США наносят новые удары по Ирану

АВС: ВВС США возобновили удары по Ирану, они продолжаются уже несколько часов

© Фото : СоцсетиПоследствия ударов США по Ирану
Последствия ударов США по Ирану - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Соцсети
Последствия ударов США по Ирану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США в настоящее время наносят авиаудары по территории Ирана.
  • Трамп анонсировал новые удары по Ирану в среду.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. США наносят новые удары по Ирану, они продолжаются уже несколько часов, сообщает телеканал АВС со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«
"Вооруженные силы США в настоящее время наносят авиаудары по территории Ирана", – говорится в публикации.
Удары, по данным СМИ, продолжаются уже несколько часов.
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал новые удары по Ирану в среду.
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