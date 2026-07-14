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WSJ: законопроект Грэма* даст Трампу право обложить пошлинами Китай и Индию - РИА Новости, 14.07.2026
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21:25 14.07.2026
WSJ: законопроект Грэма* даст Трампу право обложить пошлинами Китай и Индию

WSJ: закон Грэма позволит Трампу обложить пошлинами Китай и Индию за нефть из РФ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Законопроект Линдси Грэма* направлен против Китая и Индии и предусматривает право президента США Дональда Трампа вводить против них таможенные пошлины до 100%.
  • Законопроект также предусматривает пакет санкций против российского ОПК, финансового сектора и энергетики, а также против "теневого флота" РФ.
  • По информации издания, законопроект могут внести в конгресс уже на этой неделе.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма*, нацелен в первую очередь на Китай и Индию и предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить против них таможенные пошлины в размере до 100%, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
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"Эта мера… будет направлена против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, во главе списка которых стоят Китай и Индия… Трамп сможет вводить пошлины в размере до 100% против отдельных стран и физических лиц, способствующих этим продажам энергоносителей", - пишет издание.
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При этом законопроект, который, по информации издания, могут внести в конгресс уже на этой неделе, оставляет последнее слово за Белым домом: любое решение о введении пошлин будет принимать лично Трамп.
Помимо торговых пошлин, как утверждает издание, законопроект предусматривает пакет санкций против российского ОПК, финансового сектора и энергетики. Кроме того, по словам источников издания, под удар попадет и так называемый "теневой флот" РФ.
Ранее во вторник Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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В миреРоссияКитайИндияДональд ТрампЛиндси Грэм*
 
 
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