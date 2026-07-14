WSJ: законопроект Грэма* даст Трампу право обложить пошлинами Китай и Индию

Помимо торговых пошлин, как утверждает издание, законопроект предусматривает пакет санкций против российского ОПК, финансового сектора и энергетики. Кроме того, по словам источников издания, под удар попадет и так называемый "теневой флот" РФ.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.