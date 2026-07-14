Краткий пересказ от РИА ИИ
- Законопроект Линдси Грэма* направлен против Китая и Индии и предусматривает право президента США Дональда Трампа вводить против них таможенные пошлины до 100%.
- Законопроект также предусматривает пакет санкций против российского ОПК, финансового сектора и энергетики, а также против "теневого флота" РФ.
- По информации издания, законопроект могут внести в конгресс уже на этой неделе.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма*, нацелен в первую очередь на Китай и Индию и предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить против них таможенные пошлины в размере до 100%, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Трамп сделал громкое заявление о России
5 января, 11:56
При этом законопроект, который, по информации издания, могут внести в конгресс уже на этой неделе, оставляет последнее слово за Белым домом: любое решение о введении пошлин будет принимать лично Трамп.
Помимо торговых пошлин, как утверждает издание, законопроект предусматривает пакет санкций против российского ОПК, финансового сектора и энергетики. Кроме того, по словам источников издания, под удар попадет и так называемый "теневой флот" РФ.
Ранее во вторник Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.